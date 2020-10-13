Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и прогноз МВФ:

- МВФ опубликует во вторник новый прогноз для мировой экономики.

- ZEW представит индексы настроений в экономике Германии и еврозоны.

- В Германии выйдет статистика по инфляции.

- В США ожидаются данные по инфляции и настроениям в малом бизнесе.

- Будут опубликованы операционные результаты "ММК" за 3К20.