Ключевые события для рынка акций РФ во вторник - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ во вторник.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут:

- "ММК" (публикация операционных результатов за 3К20);

- "Распадская" (последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20; компания выплатит 2,7 руб./ао, дивидендная доходность составит 2,25%);

- "ФосАгро" (последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2К20; компания выплатит 33 руб./ао, дивидендная доходность составит 1,15%).