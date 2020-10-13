Диапазон движения цен на нефть марки Brent на текущей неделе - $41,5-43,5 за баррель - "КИТ Финанс Брокер"

Ожидаемый диапазон движения цен на нефть марки Brent в течение текущей недели - $41,5-43,5 за баррель, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер". По мнению аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова, основная причина роста нефтяных котировок в последнее время – это приостановка добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Также дополнительную поддержку нефтяным котировкам, по мнению эксперта, оказал ураган «Дельта», которому была присвоена 3 категория. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки.

"Однако вышеперечисленные причины роста цен на нефть имеют краткосрочный эффект, - полагает Баженов. - Таким образом, мы не ожидаем существенного восстановления цен на нефть в текущем году. На этой неделе во вторник ждём публикацию ежемесячного отчёта ОПЕК, данные которого могут привести цены на нефть в движение. В связи с этим, на этой неделе ожидаем повышенную волатильность нефтяных котировок. Ожидаемый диапазон движения цен на нефть марки Brent: $41,5-43,5 за баррель".