Рубль, вероятно, продолжит во вторник консолидацию в диапазоне 76,50-77,50 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой считает, что в отсутствие значимых новостей с внешних рынков рубль, вероятно, продолжит во вторник консолидироваться в диапазоне 76,50-77,50 руб./$1. Причин для значимых отклонений в обе стороны, по мнению специалиста, пока нет, говорится в комментарии инвестиционной компании.