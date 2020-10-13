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13 октября 2020 года 11:55
BCS включил Газпром в топ-5 акций на текущую неделю
BCS включил "Газпром" в топ-5 акций на текущую неделю, говорится в комментарии инвесткомпании. Таким образом, в топ-5 акций, составленный аналитиками BCS Global Markets, входят акции "Газпрома", Mail.ru Group, "ФосАгро", АФК "Система" и "Московской биржи". "Мы включаем Газпром в топ-5 на этой неделе, - указывают эксперты BCS. - Европейский газовый рынок восстанавливается после двух худших кварталов более чем за 15 лет. Цены на газ в Европе демонстрируют типичное сезонное ралли, даже превышая наши ожидания. Результаты за IV квартал 2020 г., скорее всего, будут намного лучше относительно минимумов, зафиксированных во II и, вероятно, в III квартале. Мы по-прежнему считаем, что добыча СПГ в США вернется на полную мощность к концу октября, что приведет к дополнительным поставкам на европейский газовый рынок, но на данный момент этому препятствует череда ураганов в Мексиканском заливе - нефтегазодобывающем регионе США". Mail.ru Group - российская технологическая компания - остается в списке фаворитов. Эксперты BCS ждут опережающей динамики в краткосрочной перспективе с приближением потенциального включения в индексы MSCI в ноябре. Позитивный эффект на Mail.ru оказывают локдауны, поскольку приводят к росту активности и потребительских расходов в сегменте игр. Группа "ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений сохраняет позиции в топе инвесткомпании. Из позитивных факторов аналитики выделяют рост производства на 8% во II полугодии 2020 г., благоприятную ситуацию на рынке фосфатов из-за достаточно высокого спроса в Индии и Китае и ослабление рубля. АФК "Система" по-прежнему в топе с ожиданием IPO онлайн-ритейлера Ozon, в котором эффективная доля холдинга составляет 42%. Эксперты BCS повысили целевую цену на 12 месяцев до 27 руб. за акцию на основе оценки в $3,4 млрд за 100% акций Ozon. Также в фаворитах остаются акции Мосбиржи, которые демонстрируют сильную динамику, несмотря на рост макроэкономических и геополитических рисков.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Московская Биржа, Система АФК, Русагро, Mail.ru Group
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