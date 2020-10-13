Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти будут играть против нефти - Промсвязьбанк

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отмечает, что на текущей неделе в фокусе будут традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. "Мы полагаем, что цены на нефть Brent во вторник попытаются проторговать $40-42/барр., но на успех не рассчитываем. Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти, несмотря на ОПЕК+, будут играть против нефти, - указывает Крылова в комментарии банка.