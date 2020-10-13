Котировки Brent во вторник могут упасть ниже $41,6/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent во вторник могут упасть ниже $41,6/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB ожидают, что во вторник цена нефти марки Brent упадет ниже $41,6/барр., после чего может достигнуть $41/барр. В центре внимания будет ежемесячный отчeт ОПЕК и данные по продуктивности бурения в США с прогнозом добычи сланцевой нефти на ноябрь. Обе публикации, скорее всего, окажут давление на нефтяные котировки.

Доллар США укрепляется утром вторника, и рубль отступает. Однако днeм ожидаются благоприятные макроэкономические и корпоративные данные из США, которые могут усилить спрос на рискованные активы. По мнению специалистов Sberbank CIB, это должно помочь рублю укрепиться примерно до 76,7 руб./$1.

Минфин во вторник объявит, какие выпуски будут размещаться на аукционах в среду. Перед объявлением доходности ОФЗ, скорее всего, будут держаться в боковом тренде. Если Минфин предложит слишком высокий объeм номинальных бумаг к размещению, то доходности, по оценке экспертов Sberbank CIB, могут немного вырасти – на 2-3 б.п.