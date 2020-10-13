Рынок акций покажет нейтральную динамику на старте торгов во вторник - Sberbank CIB

Североамериканские торговые площадки в понедельник показали уверенный рост, а во вторник фьючерсы на эти индексы снижаются после заявлений Johnson&Johnson о приостановке испытаний вакцины. Рынки стран АТР утром вторника немного выросли. Аналитики Sberbank CIB ожидают от российского рынка акций нейтральной динамики ввиду неуверенности инвесторов по поводу нового пакета стимулов в США и роста случаев заражения коронавирусом.