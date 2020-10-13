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13 октября 2020 года 09:43
Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет нейтрально - "Алго Капитал"
Открытие торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2830, 2810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2880 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается, отмечает Манжос, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.
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