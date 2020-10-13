Индекс Мосбиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, во вторник главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает консолидации российского фондового рынка в начале торгов. В результате, говорится в его комментарии, индекс Мосбиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2800-2850 пунктов.

"При этом в ходе торгов, в случае ухудшения настроений на мировых рынках на фоне публикации статистики, а также возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к продолжению снижения на нашем рынке", - отмечает Зварич.