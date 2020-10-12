Акции PepsiCo заслуживают внимания инвесторов - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют покупать акции компании PepsiCo и устанавливают целевой уровень по ее бумагам на отметке $161,27, что эквивалентно 17,7%-ному потенциалу роста от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Аседовой.

"PepsiCо в течение всего периода своего существования стремится трансформироваться и идти в ногу со временем. Благодаря успешному развитию компания, ранее производящая только чипсы и газированные напитки, смогла стать мировым лидером, который сегодня предлагает потребителям широкий ассортимент любимых во всем мире продуктов питания и напитков. Даже пандемия коронавируса не смогла помешать компании достичь сильных финансовых результатов в третьем квартале. Более того, по итогам первого и второго кварталов текущего года PepsiCo обошла своего конкурента Coca-Cola благодаря своевременной реакции на изменившийся спрос среди потребителей", - отмечает Аседова.

Акции компании за последние шесть месяцев подорожали лишь на 3,32%, однако у них, на взгляд эксперта "ФИНАМа", имеется значительный потенциал роста в долгосрочной перспективе, принимая во внимание успешную дивидендную политику, высокую рентабельность капитала по отношению к медианному значению (51,2% против 27,6%), позитивные прогнозы по будущей выручке и прибыли, а также очередной всплеск заболеваемости COVID-19, в результате которого, как показала первая волна пандемии, увеличится спрос на товары для быстрого перекуса.

Американская транснациональная корпорация PepsiCo является представителем сферы пищевой промышленности, производителем безалкогольных напитков и других продуктов питания, включая снеки. На сегодняшний день рыночная капитализация компании составляет порядка $189,3 млрд.