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12 октября 2020 года 11:54
Вероятен высокий спрос на предстоящий выпуск суверенных облигаций Китая в долл. США - Julius Baer
Аналитики Julius Baer ожидают сильный спрос на предстоящий выпуск суверенных облигаций Китая в долл. США со стороны как китайских, так и международных покупателей, говорится в комментарии банка. "Китай всегда шел в своем собственном ритме, устанавливая собственные цели и меры для всего, от мер по борьбе с COVID-19 до процентных ставок, которые изменяются независимо от политики Федеральной резервной системы США, - отмечает аналитик Julius Baer Магдалена Тео. - Вероятнее всего, экономические показатели Китая за 2020 год превзойдут ожидания на фоне худшего состояния международных отношений за последние десятилетия и курса юаня, продолжающего расти благодаря сильному притоку средств. Подход Китая к продвижению финансовых реформ привел к важному включению его бумаг в индекс облигаций, в то время как выпуск суверенных облигаций Китая в долларах США на этой неделе, вероятно, снизит стоимость финансирования почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы ожидаем сильный спрос как со стороны китайских покупателей, так и со стороны международных инвесторов благодаря хорошим возможностям, предлагаемым разницей в ставках, и сильным фундаментальным показателям". Китай продолжает публиковать сильные экономические показатели с марта. Производственный сектор страны выиграл от спроса со стороны бизнеса в сфере средств защиты во всем мире, а его строгие меры по предотвращению повторения эпидемии коронавируса помогли восстановлению сектора услуг, говорится в комме6нтарии Тео. Поскольку границы в основном закрыты, его "внутренняя" ориентация пользуется успехом: потребительские расходы на Union Pay выросли на 6,3% в годовом выражении во время праздников "Золотой недели", однако, расходы на внутренний туризм снизились на 28% в годовом выражении. Как одна из немногих стран, которые, скорее всего, увидят положительный рост реального ВВП в этом году, Китай также будет избавлен от понижения кредитного рейтинга. "Кроме того, стоимость офшорных заимствований Китая скоро снизится, поскольку в ближайшие дни он планирует выйти на рынок долларовых облигаций, - указывает эксперт банка. - Этот выпуск облигаций последовал за крупным размещением в ноябре прошлого года. Более полная кривая не только поможет корпоративным заемщикам оценить свои выпуски облигаций, но и представит им более дешевые и альтернативные источники финансирования с учетом минимального уровня доходности Министерства финансов США (UST). Большую часть выпуска государственных облигаций Китая в долларах США обычно принимают на себя китайские банки, фонды и корпорации, поскольку это удобное и безопасное убежище для размещения их валютных депозитов. Между тем, в понедельник Китай установил более слабый, чем ожидалось, дневной валютный фиксинг на уровне 6,7126 после того, как центральный банк изменил правила, которые ранее делали ставки против китайского юаня дорогими".
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