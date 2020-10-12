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12 октября 2020 года 12:47
Возможен следующий этап ралли на фондовом рынке США - ITI Capital
Начинается сезон отчетности за третий квартал, ожидания по поводу прибыли корпораций улучшились, что должно способствовать следующему этапу ралли на фондовом рынке, отмечают аналитики ITI Capital. Прибыль американских компаний, входящих в ведущий фондовый индекс, по прогнозам, упадет на 20% в третьем квартале г/г. Это положительная динамика по сравнению со снижением на 25%, ожидавшимся в конце июня, и падением на 32% во втором квартале, говорится в комментарии. Однако ключевым драйвером рынка, по мнению экспертов, остается пакет стимулирующих мер, республиканцы в Сенате и демократы в Палате представителей в субботу выступили против плана администрации Трампа в объеме $1,8 трлн, что снижает шансы на сделку до выборов. Другой источник нестабильности - слушания по утверждению Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда, которые повысят неопределенность и без того неспокойной предвыборной кампании. Контролируемый республиканцами Сенат стремится расширить консервативное большинство в Верховном суде всего за несколько недель до президентских выборов. Если законодатели утвердят 48-летнюю судью на пожизненной должности, то соотношение в пользу назначенных республиканцами судей составит шесть к трем. В таком случае трем назначенным демократами судьям придется склонять на свою сторону по меньшей мере двух судей от республиканцев, чтобы провести свое решение.
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12 октября 2020 года 10:14
Рубль может показать умеренное укрепление к доллару на торгах понедельника - до 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB отмечают, что утром на фоне ослабления китайского юаня рубль отступил до 77 руб./$1, однако оптимизм на глобальных рынках... читать дальше
.12 октября 2020 года 09:41
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.09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
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.09 октября 2020 года 15:01
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.09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
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.09 октября 2020 года 11:14
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.09 октября 2020 года 09:19
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом. читать дальше
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