Возможен следующий этап ралли на фондовом рынке США - ITI Capital

Начинается сезон отчетности за третий квартал, ожидания по поводу прибыли корпораций улучшились, что должно способствовать следующему этапу ралли на фондовом рынке, отмечают аналитики ITI Capital. Прибыль американских компаний, входящих в ведущий фондовый индекс, по прогнозам, упадет на 20% в третьем квартале г/г. Это положительная динамика по сравнению со снижением на 25%, ожидавшимся в конце июня, и падением на 32% во втором квартале, говорится в комментарии.

Однако ключевым драйвером рынка, по мнению экспертов, остается пакет стимулирующих мер, республиканцы в Сенате и демократы в Палате представителей в субботу выступили против плана администрации Трампа в объеме $1,8 трлн, что снижает шансы на сделку до выборов. Другой источник нестабильности - слушания по утверждению Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда, которые повысят неопределенность и без того неспокойной предвыборной кампании. Контролируемый республиканцами Сенат стремится расширить консервативное большинство в Верховном суде всего за несколько недель до президентских выборов. Если законодатели утвердят 48-летнюю судью на пожизненной должности, то соотношение в пользу назначенных республиканцами судей составит шесть к трем. В таком случае трем назначенным демократами судьям придется склонять на свою сторону по меньшей мере двух судей от республиканцев, чтобы провести свое решение.