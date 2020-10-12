Флоутеры по-прежнему привлекательны для банков и осторожных инвесторов - "ЛОКО-Инвест"

Стабилизация ожиданий по курсу рубля и более благоприятное отношение нерезидентов к локальным бумагам ЕМ - фактор поддержки для рынка ОФЗ, отмечает в своем комментарии директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой, однако в условиях высокого первичного предложения от Минфина в 4К20 ажиотаж на "классику" на вторичном рынке вряд ли обоснован. Для банков и более осторожных инвесторов по-прежнему привлекательны флоутеры, считает эксперт инвесткомпании.