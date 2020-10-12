Возможны торги российской валюты в диапазоне 76-77,5 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Повышенная волатильность в курсе рубля может сохраниться на предстоящей неделе, но в целом возможны торги российской валюты в диапазоне 76-77,5 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест".

Директор по инвестициям Дмитрий Полевой отмечает, что на этой неделе формально стартует очередной налоговый период, что может обеспечить рублю дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые до этого оставались, по его мнению, преимущественно вне рынка.

"Данные CFTC на 6 октября указали на сохранение чистого "шорта" в рубле, закрытие которого могло частично объяснять уверенный рост рубля на прошлой неделе и может добавить аргументов для дальнейшего роста рубля на этой. Дополнительно отметим данные ЦБ о сохранении профицита текущего счета РФ в 3К20 ($2,5 млрд), указывая на более сильные показатели, чем мы изначально ожидали, исходя из месячных оценок, - пишет эксперт. - Однако это полностью укладывается в прогноз дальнейшего улучшения показателей в 4К20-1К21, что будет позитивно для рубля. На этой неделе повышенная волатильность в курсе рубля может сохраниться (до 14 октября буду выплачены дивиденды по акциям Сбербанка), но в целом допускаем сохранение диапазона 76-77,5 руб./$1".