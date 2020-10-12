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12 октября 2020 года 12:11
Возможны торги российской валюты в диапазоне 76-77,5 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Повышенная волатильность в курсе рубля может сохраниться на предстоящей неделе, но в целом возможны торги российской валюты в диапазоне 76-77,5 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Директор по инвестициям Дмитрий Полевой отмечает, что на этой неделе формально стартует очередной налоговый период, что может обеспечить рублю дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые до этого оставались, по его мнению, преимущественно вне рынка. "Данные CFTC на 6 октября указали на сохранение чистого "шорта" в рубле, закрытие которого могло частично объяснять уверенный рост рубля на прошлой неделе и может добавить аргументов для дальнейшего роста рубля на этой. Дополнительно отметим данные ЦБ о сохранении профицита текущего счета РФ в 3К20 ($2,5 млрд), указывая на более сильные показатели, чем мы изначально ожидали, исходя из месячных оценок, - пишет эксперт. - Однако это полностью укладывается в прогноз дальнейшего улучшения показателей в 4К20-1К21, что будет позитивно для рубля. На этой неделе повышенная волатильность в курсе рубля может сохраниться (до 14 октября буду выплачены дивиденды по акциям Сбербанка), но в целом допускаем сохранение диапазона 76-77,5 руб./$1".
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12 октября 2020 года 12:47
Начинается сезон отчетности за третий квартал, ожидания по поводу прибыли корпораций улучшились, что должно способствовать следующему этапу ралли на фондовом рынке, отмечают аналитики ITI Capital. Прибыль американских компаний, входящих в ведущий фондовый индекс, по прогнозам, упадет на 20% в... читать дальше
.12 октября 2020 года 10:14
Рубль может показать умеренное укрепление к доллару на торгах понедельника - до 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB отмечают, что утром на фоне ослабления китайского юаня рубль отступил до 77 руб./$1, однако оптимизм на глобальных рынках... читать дальше
.12 октября 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются. читать дальше
.09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
Нефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
Позитивные факторы, влияющие на рынок нефти в данное время, преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь средне- и долгосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир... читать дальше
.09 октября 2020 года 11:14
Аналитики SberCIB полагают, что во второй половине торгов пятницы рубль может отступить до 77,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале. Укрепление китайского юаня поддерживает валюты развивающихся рынков: рубль приближается к отметке 77 руб./$1. Эксперты SberCIB считают его дальнейшее... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:26
Рынок ждет одобрения нового пакета стимулирующих мер, и если этого не произойдет, все обернется очередной коррекцией, отмечается в комментарии ITI Capital. S&P 500 в четверг вырос на 0,8%, до 3446,83 п., максимума с 3 сентября, напоминают аналитики инвесткомпании. Dow Jones поднялся на 0,4%, до... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:07
Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии создают краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "С точки зрения фундаментала, мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне... читать дальше
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