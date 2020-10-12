Мягкий сигнал от ЦБ РФ на текущей неделе может придать дополнительный импульс росту котировок ОФЗ - ВТБ Капитал

Мягкий сигнал от ЦБ РФ на текущей неделе может придать дополнительный импульс росту котировок ОФЗ, которые в данный момент исключают снижение ключевой ставки в обозримом будущем, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

Как отмечают эксперты инвестбанка, в России наступает «неделя сигналов» Банка России – предпоследняя неделя перед заседанием Совета директоров Банка России, в течение которой представители руководства ЦБ часто делают заявления относительно своего возможного решения.

По мнению экономистов "ВТБ Капитала", рост потребительских цен в данный момент находится под влиянием двух разнонаправленных факторов: с одной стороны, инфляция цен на услуги начинает испытывать влияние возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и связанных с этим мер социального дистанцирования, что может отразиться и на потребительской инфляции в целом, а с другой – на валютном рынке сохраняется высокая волатильность, что может оказать проинфляционное давление на цены.

"Однако реакция ЦБ будет в значительной мере зависеть от степени эффекта переноса валютного курса на цены, и, учитывая, что в сентябре инфляция довольно слабо отреагировала на усиление волатильности на валютном рынке, мы считаем, что в среднесрочной перспективе инфляционные риски невелики, - полагают в инвестбанке. - Более того, рубль уже частично восстановился после недавнего падения. Мы не исключаем, что в этих условиях на текущей неделе представители Банка России могут направить рынку мягкий сигнал (о высокой вероятности снижения ставок на 25 бп). Это может придать дополнительный импульс росту котировок ОФЗ, которые в данный момент, насколько мы можем судить, исключают снижение ключевой ставки в обозримом будущем".