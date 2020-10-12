Газпромбанк позитивно оценивает операционные результаты Северстали за 3К20, отмечая, что компания продемонстрировала сильную динамику продаж в 3К20 на фоне эффекта отложенного спроса, связанного с карантинными ограничениями, пик которых пришелся на 2К20, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Натальи Шевелевой и Марии Мартыновой.

"Северсталь продемонстрировала сильную динамику продаж в 3К20 на фоне эффекта отложенного спроса, связанного с карантинными ограничениями, пик которых пришелся на 2К20. Мы также позитивно оцениваем восстановление доли продаж на премиальном внутреннем рынке и доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что положительно скажется на финансовых показателях компании", - отмечают Шевелева и Мартынова.

Производство стали в 3К20 выросло на 3% кв/кв до 2,9 млн тонн, сообщается в обзоре Газпромбанка. Продажи стальной продукции составили 3,0 млн тонн (+18% кв/кв на фоне низкой базы 2К20). В годовом сопоставлении продажи увеличились на 6%. Рост объема продаж обусловлен сокращением запасов и восстановлением спроса на внутреннем рынке, в результате чего доля продаж на внутреннем рынке восстановилась до 63% по сравнению с 56% в 2К20.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью прибавила 6 п.п. кв/кв, достигнув 49%, за счет эффекта отложенного спроса. Увеличились также на 3% кв/кв объемы продаж железорудных окатышей (до 2,6 млн тонн) и железорудного концентрата (до 1,9 млн тонн), что, по мнению экспертов банка, позитивно ввиду роста цены железной руды в 3К20. Публикация финансовой отчетности за 3К20 запланирована на 22 октября.