Актуальный диапазон доходности для 10-летних ОФЗ на ближайшую неделю - 5,95-6,15% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка на ближайшую неделю считают актуальным для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 5,95-6,15% годовых, сообщается в комментарии банка.

Главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин отмечает, что в пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне, а по итогам недели доходность 10-летнего "бенчмарка" снизилась на 22 б.п., до 5,97% годовых. "Это сильнее, чем мы ожидали в начале прошлой недели. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне ослабления санкционных рисков и роста нефтяных цен. Оба фактора отличаются волатильностью и в ближайшее время их влияние на рынок рублевых облигаций может оказаться противоположным", - пишет он.

Цены на нефть в начале новой недели снижаются, что вместе со снижением спроса на риск ЕМ из-за ускорения пандемии может вновь вернуть доходность 10-летних ОФЗ выше 6,00% годовых, полагает Монастыршин. Поддержать спрос на облигации ЕМ могут новости о прогрессе в переговорах по бюджетным стимулам США.

"На ближайшую неделю актуальным для 10-летних ОФЗ видим диапазон доходности 5,95-6,15% годовых", - указывает специалист Промсвязьбанка.