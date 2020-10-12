Газпромбанк позитивно оценивает результаты продаж алмазов "АЛРОСА" за сентябрь и ожидает, что рынок алмазов продолжит свое восстановление, говорится в комментарии аналитиков инвестбанка Натальи Шевелевой и Марии Мартыновой.

""АЛРОСА" демонстрирует второй месяц подряд сильную динамику продаж после их падения в апреле-июле в результате пандемии. Мы позитивно оцениваем результаты продаж компании за сентябрь и ожидаем, что рынок алмазов продолжит свое восстановление", - пишут эксперты.

Продажи алмазов "АЛРОСА" в сентябре составили 336 млн долл., что на 55% больше, чем в августе, и на 33% выше, чем в сентябре прошлого года. Всего за 9М20 продажи компании составили порядка 1,6 млрд долл., снизившись на 35% г/г.