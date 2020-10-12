Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 75,00-80,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 75,00-80,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 89,00-92,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, в пользу российского рубля в минувшую пятницу выступал рост спроса на рискованные активы на глобальных рынках, поскольку избрание Джо Байдена президентом США и возможное последующее расширение американских стимулирующих программ новой демократической администрацией предполагает все больше число участников рынка.

Тимошенко советует не забывать, что выбор президента-демократа несет для рубля риски ужесточения американских санкций, но сейчас российская валюта предпочитает следовать за позитивно настроенными валютами-аналогами и нефтью, которая вблизи трехнедельных пиков. "На стороне рубля продолжает выступать и возросший объем валютных интервенций ЦБР. Расходы на стимулирование экономики США продолжатся при любом исходе президентских выборов в Америке, и это увеличивает аппетит инвесторов к рисковым активам в краткосрочной перспективе", - отмечает эксперт банка.