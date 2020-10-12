Рубль на торгах понедельника может показать умеренное укрепление - до 76,5 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль может показать умеренное укрепление к доллару на торгах понедельника - до 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты Sberbank CIB отмечают, что утром на фоне ослабления китайского юаня рубль отступил до 77 руб./$1, однако оптимизм на глобальных рынках сохраняется. При этом в США в понедельник выходной, и торги, вероятно, пройдут спокойно. Рубль в таких условиях может укрепиться, но умеренно - до 76,5 руб./$1, полагают специалисты.

Нефть дешевеет на фоне ослабления ограничений на поставки в США, Ливии и Норвегии. По мнению аналитиков Sberbank CIB, в понедельник котировки нефти марки Brent, вероятно, могут опуститься ниже 200-дневного скользящего среднего $42,25/барр. и даже протестировать уровень поддержки $41,6/барр. В США возобновляется добыча (1,7 млн барр./сутки) на шельфовых месторождениях в Мексиканском заливе после урагана. Ливия возвращает к работе крупнейшее месторождение Sharara (0,3 млн барр./сутки). В Норвегии была достигнута договорённость с профсоюзами в рамках забастовки.

Также аналитики отмечают, что на рынке ОФЗ в минувшую пятницу инвесторы после ралли предыдущей недели решили зафиксировать прибыль, что привело к росту доходности ОФЗ на 1-3 б. п. Эксперты Sberbank CIB ожидают, что в понедельник доходность ОФЗ будет держаться в боковом тренде с учетом праздника в США.