Главные события недели - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на этой неделе будут следить за осенними встречами МВФ и Всемирного банка, где расскажут о перспективах мировой экономики в условиях COVID-19, началом сезона отчетности в США за 3К20, а также презентацией Apple, которая представит новый iPhone.

12 октября:

- Начало ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка;

- Выходной в США (День Колумба);

- Совет директоров "Газпрома" обсудит уровень чистых валютных активов.

13 октября:

- МВФ опубликует доклад о перспективах развития мировой экономики;

- Инфляция в США за сентябрь;

- Данные по внешней торговле Китая за сентябрь;

- Индекс оптимизма в экономике Германии от ZEW за октябрь;

- Apple представит новые iPhone, JPMorgan и Citigroup — отчетность за 3К20, ММК — операционные результаты за 3К20.

14 октября:

- Индекс цен производителей в США за сентябрь;

- Отчётность Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo за 3К20, операционные результаты "Детского мира", ГК "Эталон" за 3К20.

15 октября:

- Саммит Евросоюза;

- Отчётность Morgan Stanley за 3К20, операционные результаты НЛМК за 3К20, решение "ЛУКОЙЛа" по промежуточным дивидендам.

16 октября:

- Розничные продажи и промпроизводство в США за сентябрь;

- Операционные результаты "АЛРОСА" за 3К20.