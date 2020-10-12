Идея дня: покупка акций металлургов против нефтяных "фишек" - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что сырьевые активы, движимые спросом со стороны Китая, получили импульс для роста на сигнале сохранения мягкой политики ЦБ КНР. В то же время на нефтяном рынке произошли два негативных события. По мнению специалистов, в понедельник стоит покупать акции металлургов против нефтяных "фишек".