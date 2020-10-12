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12 октября 2020 года 09:49
Динамика российского фондового рынка может оказаться нейтральной - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB констатируют, что фьючерсы на американские индексы растут в понедельник утром, рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона также торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи в пятницу отступил на 0,4% и, по мнению специалистов Sberbank CIB, в понедельник он будет двигаться в боковом тренде из-за пониженного объёма торгов на фоне выходного дня в США, говорится в комментарии.
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12 октября 2020 года 12:47
Начинается сезон отчетности за третий квартал, ожидания по поводу прибыли корпораций улучшились, что должно способствовать следующему этапу ралли на фондовом рынке, отмечают аналитики ITI Capital. Прибыль американских компаний, входящих в ведущий фондовый индекс, по прогнозам, упадет на 20% в... читать дальше
.12 октября 2020 года 10:14
Рубль может показать умеренное укрепление к доллару на торгах понедельника - до 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Эксперты Sberbank CIB отмечают, что утром на фоне ослабления китайского юаня рубль отступил до 77 руб./$1, однако оптимизм на глобальных рынках... читать дальше
.12 октября 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются. читать дальше
.09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
Нефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
Позитивные факторы, влияющие на рынок нефти в данное время, преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь средне- и долгосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир... читать дальше
.09 октября 2020 года 11:14
Аналитики SberCIB полагают, что во второй половине торгов пятницы рубль может отступить до 77,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале. Укрепление китайского юаня поддерживает валюты развивающихся рынков: рубль приближается к отметке 77 руб./$1. Эксперты SberCIB считают его дальнейшее... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:26
Рынок ждет одобрения нового пакета стимулирующих мер, и если этого не произойдет, все обернется очередной коррекцией, отмечается в комментарии ITI Capital. S&P 500 в четверг вырос на 0,8%, до 3446,83 п., максимума с 3 сентября, напоминают аналитики инвесткомпании. Dow Jones поднялся на 0,4%, до... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:07
Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии создают краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "С точки зрения фундаментала, мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне... читать дальше
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