Динамика российского фондового рынка может оказаться нейтральной - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB констатируют, что фьючерсы на американские индексы растут в понедельник утром, рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона также торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи в пятницу отступил на 0,4% и, по мнению специалистов Sberbank CIB, в понедельник он будет двигаться в боковом тренде из-за пониженного объёма торгов на фоне выходного дня в США, говорится в комментарии.