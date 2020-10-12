Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2825-2845 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2825-2845 пунктов, а затем с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2825-2845 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2820, 2810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 пунктов. После открытия с умеренным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Кроме того, обращает внимание Манжос, в США будет отмечаться национальный праздник (День Колумба), поэтому основным внешним ориентиром для участников российских торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.