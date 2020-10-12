Целью роста рубля может стать отметка 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Российская валюта лишилась двух негативных давящих факторов, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов - рисков санкций за отравление А. Навального и опасности втягивания России в карабахский конфликт. "Пятницу пара доллар/рубль завершила на поддержке 76,7 руб./$1 - здесь проходит нижняя граница восходящего канала от начала июня. Ждем, что эта отметка будет серьезно протестирована на прочность, а в случае ее пробоя целью роста рубля станет район 75 руб./$1", - пишет специалист в комментарии компании.