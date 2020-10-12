Пара доллар/рубль на старте торгов понедельника поднимется в район 77 руб./$1 - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов понедельника главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания продаж в рубле. Отступление рынка энергоносителей и слабость валют развивающихся стран позволят паре доллар/рубль отыграть часть пятничных потерь и подняться на старте торгов в район 77 руб./$1, сообщается в комментарии банка.

"Отметим, что американская валюта закрепилась ниже 77,5 руб./$1, однако в рамках предстоящей недели на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть и снижении "аппетита" к рисковым активам она может предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5-80 руб./$1", - указывает Зварич.