Индекс Мосбиржи попытается удержать позиции в диапазоне 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов понедельника ожидает перехода российского рынка в консолидацию у уровней пятничного закрытия. Индекс Мосбиржи закрепится в коридоре 2800-2850 пунктов и может в рамках текущей недели удержаться в его рамках. При этом его нахождение ниже 2850 пунктов говорит в пользу возможности продолжения негативной динамики в среднесрочной перспективе с целью в районе 2700-2750 пунктов, отмечает Зварич.