Фондовый рынок игнорирует внешний позитив - Промсвязьбанк

Российский рынок акций, несмотря на позитивный внешний фон, заканчивает неделю снижением, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Индекс Мосбиржи полноценно закрепился ниже отметки 2850 пунктов, что, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения негативной динамики, целью которой может выступить район 2700-2750 пунктов.

По мнению Зварича, в ходе сессии основную поддержку российскому рынку акций оказывала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow jones и S&P500 подтянулись на 0,8% и 0,9% соответственно. При этом, закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 43 долларов за баррель, на взгляд эксперта, также могло бы поддержать наши акции. На таком фоне к закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 2834 пунктов.

Аутсайдерами торгов вновь выступили акции Аэрофлота, потерявшие более 4% на оглашении цены размещения акций в рамках допэмиссии. Компанию им составили бумаги НЛМК (-2,4%) и ЛСР (-3%), у которых в четверг был последний день торгов с дивидендами, подчеркивает аналитик Промсвязьбанка. Лучше рынка торговались бумаги Норильского никеля и Полиметалла, прибавившие 2,9% и 1,8% соответственно.

"Индекс Мосбиржи полноценно закрепился ниже отметки 2850 пунктов, что говорит в пользу продолжения негативной динамики, целью которой, на наш взгляд, может выступить район 2700-2750 пунктов", - заключает Зварич.