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09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Polymetal
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и рост акционерной стоимости, а также с учетом глобальных изменений, происходящих на рынке золота. Пересмотрев методику оценки, мы повышаем целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваиваем им рекомендацию "Покупать". Наша оценка справедливой стоимости Polymetal International PLC составляет $ 13 022 млн, или $ 27,30 за акцию, что по курсу на дату оценки соответствует стоимости одной акции на Московской бирже - 1139,20 руб. Наша оценка предполагает потенциал роста на 27,9% от текущего ценового уровня", - отмечает аналитик "ФИНАМА" Алексей Калачев. Выручка группы Polymetal формируется в долларах США, в то время как основная часть затрат выражена в российских рублях и казахстанском тенге. Таким образом, компания выигрывает и от роста стоимости золота, и от ослабления курса национальных валют, подчеркивает Калачев. "Компания постоянно улучшает состав своих активов, а также реализует несколько проектов развития, нацеленных на воспроизводство и расширение ресурсной базы и повышение коэффициента извлечения металлов из упорных руд. Polymetal выстраивает производственную деятельность по принципу хабов, что облегчает процесс производства на малых месторождениях и минимизирует затраты на переработку и логистику", - отмечает также аналитик "ФИНАМа". Polymetal не удерживает избыток денежных средств и возвращает свободный денежный поток акционерам путем выплаты дивидендов, сохраняя при этом безопасный уровень долговой нагрузки. "Мы можем характеризовать Polymetal International PLC как стремительно развивающуюся компанию, которая работает на растущем рынке и имеет хорошие перспективы роста стоимости", - пишет Калачев. Группа Polymetal является второй по величине золотодобывающей компанией и крупнейшим производителем серебра в России. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. Polymetal владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра, а также реализует ряд проектов развития. Рудные запасы компании на начало 2020 г. оцениваются в 25,2 млн унций золотого эквивалента. Минеральные ресурсы оцениваются в 25,4 млн унций золотого эквивалента.
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Компании упоминаемые в новости: Polymetal Int
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