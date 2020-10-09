BCS GM повысил рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок

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BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

В то же время для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) рекомендация "держать" осталась без изменения.

"Финансовые показатели VEON во II квартале 2020 года ухудшились из-за карантина, но с тех пор динамика постепенно восстановилась, поэтому мы должны увидеть некоторое улучшение показателей в III квартале и, возможно, в IV квартале (в зависимости от серьезности новых ограничений). Тем не менее опцион в Пакистане был исполнен, что подтверждает высокую вероятность реализации нашего базового сценария с нулевыми дивидендами за 2020 год. Тем не менее VEON может предложить дивидендную доходность свыше 10% за 2021 год, если удастся стабилизировать долю рынка в России и в 2021 году не будет новых крупных непредвиденных расходов", - говорится в обзоре.

В то же время в нем говорится, что, по мнению Сухановой, "локдаун" открывает возможности для "Ростелекома" (особенно в облачных сервисах). Тем не менее, как полагает эксперт, главный вопрос по-прежнему заключается в свободном денежном потоке (FCF). "Мы прогнозируем, что FCF для расчета дивидендов за 2020 год с "Ростелекома" будет на 30% ниже относительно 2019 года, а DPS (дивиденды на акцию - прим. ИФ) не изменится (дивидендная доходность 5% по "обычке", 6% по "префам"). Мы считаем, что обновление стратегии и дивидендной политики в конце года позволит судить о перспективах улучшения динамики денежных потоков в будущем", - пишет Суханова.

Как считает аналитик, вероятность новых "локдаунов" - умеренный риск для VEON и "Ростелекома". "Для "Ростелекома" карантин весной не стал проблемой, скорее наоборот: увеличился спрос на услуги связи и цифровой инфраструктуры. Тем не менее еще один "локдаун" ударит по бизнесу в России и может оказать давление на выручку в сегменте B2B. Новые карантинные ограничения окажут негативное влияние на VEON, поскольку несут макроэкономические и валютные риски", - отмечает она.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена VEON (для ADS; цены в долларах США) - 1,8 (текущая цена - 1,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком - 110,0 (текущая цена - 95,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для "префов") - 100,0 (текущая цена - 85,4), рекомендация - держать.