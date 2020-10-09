.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS GM повысил рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 октября 2020 года 17:09
BCS GM повысил рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлены текст после 2-го абзаца и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. В то же время для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) рекомендация "держать" осталась без изменения. "Финансовые показатели VEON во II квартале 2020 года ухудшились из-за карантина, но с тех пор динамика постепенно восстановилась, поэтому мы должны увидеть некоторое улучшение показателей в III квартале и, возможно, в IV квартале (в зависимости от серьезности новых ограничений). Тем не менее опцион в Пакистане был исполнен, что подтверждает высокую вероятность реализации нашего базового сценария с нулевыми дивидендами за 2020 год. Тем не менее VEON может предложить дивидендную доходность свыше 10% за 2021 год, если удастся стабилизировать долю рынка в России и в 2021 году не будет новых крупных непредвиденных расходов", - говорится в обзоре. В то же время в нем говорится, что, по мнению Сухановой, "локдаун" открывает возможности для "Ростелекома" (особенно в облачных сервисах). Тем не менее, как полагает эксперт, главный вопрос по-прежнему заключается в свободном денежном потоке (FCF). "Мы прогнозируем, что FCF для расчета дивидендов за 2020 год с "Ростелекома" будет на 30% ниже относительно 2019 года, а DPS (дивиденды на акцию - прим. ИФ) не изменится (дивидендная доходность 5% по "обычке", 6% по "префам"). Мы считаем, что обновление стратегии и дивидендной политики в конце года позволит судить о перспективах улучшения динамики денежных потоков в будущем", - пишет Суханова. Как считает аналитик, вероятность новых "локдаунов" - умеренный риск для VEON и "Ростелекома". "Для "Ростелекома" карантин весной не стал проблемой, скорее наоборот: увеличился спрос на услуги связи и цифровой инфраструктуры. Тем не менее еще один "локдаун" ударит по бизнесу в России и может оказать давление на выручку в сегменте B2B. Новые карантинные ограничения окажут негативное влияние на VEON, поскольку несут макроэкономические и валютные риски", - отмечает она. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена VEON (для ADS; цены в долларах США) - 1,8 (текущая цена - 1,3), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Ростелеком - 110,0 (текущая цена - 95,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для "префов") - 100,0 (текущая цена - 85,4), рекомендация - держать.
.
Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, VEON
.
09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
Нефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
Позитивные факторы, влияющие на рынок нефти в данное время, преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь средне- и долгосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир... читать дальше
.09 октября 2020 года 11:14
Аналитики SberCIB полагают, что во второй половине торгов пятницы рубль может отступить до 77,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале. Укрепление китайского юаня поддерживает валюты развивающихся рынков: рубль приближается к отметке 77 руб./$1. Эксперты SberCIB считают его дальнейшее... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:26
Рынок ждет одобрения нового пакета стимулирующих мер, и если этого не произойдет, все обернется очередной коррекцией, отмечается в комментарии ITI Capital. S&P 500 в четверг вырос на 0,8%, до 3446,83 п., максимума с 3 сентября, напоминают аналитики инвесткомпании. Dow Jones поднялся на 0,4%, до... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:07
Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии создают краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "С точки зрения фундаментала, мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне... читать дальше
.09 октября 2020 года 09:19
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом. читать дальше
.08 октября 2020 года 18:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:06
Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.