BCS GM повысил рейтинг ADS VEON до "покупать" в связи с падением котировок

BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой.

В то же время для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) рекомендация "держать" осталась без изменения.