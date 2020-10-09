Покупатели на рынке нефти пока не готовы к новым ценовым уровням - "Велес Капитал"

Нефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне. Покупатели пока не готовы к новым ценовым уровням, в связи с чем действуют осторожно, отмечает Кожухова в своем комментарии.

Повлиять на динамику рынка в пятницу вечером, по ее мнению, может еженедельный отчет Baker Hughes по числу нефтяных буровых установок в США на этой неделе.