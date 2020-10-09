Потребительские расходы в Китае показывают признаки восстановления - Julius Baer

Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных уровней и показывают слабые уровни потребления, уточняет эксперт.

"Потребительские расходы Китая демонстрируют признаки восстановления с наихудшего уровня, наблюдавшегося во время пика пандемии COVID-19, - пишет Тео. - По данным Министерства культуры и туризма Китая, в рамках восьмидневного праздника "Золотая неделя" 637 миллионов китайцев (-21% г/г) путешествовали по стране, а общий доход от туризма достиг 467 млрд юаней (-28% г/г). Средние расходы на одного туриста снизились на 12% в годовом выражении, что свидетельствует о сохранении слабого внутреннего потребления. Хотя цифры все еще ниже по сравнению с тем же периодом прошлого года, мы наблюдаем заметное улучшение по сравнению с периодами отпусков в начале этого года".

Общий объем транзакций через сеть Union Pay за первые семь дней "Золотой недели" составил 2,16 трлн юаней, что на 6,3% больше в годовом выражении, подчеркивает аналитик Julius Baer. Для сравнения, трехдневный праздник лодок-драконов с 25 по 27 июня показал падение внутреннего туризма и доходов от туризма на 49% и 69% в годовом выражении, соответственно, а за пятидневный праздник Дня труда с 1 по 5 мая 2020 г. количество внутренних туристов и доходы от туризма снизились на 52,8% и 67,7% в годовом выражении, соответственно.

"Правительство, безусловно, отнесется с вниманием к детальным данным о потребительских расходах во время "Золотой недели", учитывая его новую стратегию "внутренней циркуляции", объявленную в мае, которая направлена на то, чтобы больше полагаться на внутренний цикл производства, распределения и потребления для обеспечения долгосрочного экономического роста. Более того, поскольку другие страны все еще борются с пандемией, рост внутреннего потребления имеет решающее значение, поскольку внешний спрос ослабевает", - отмечает эксперт Julius Baer.

Общие потребительские расходы Китая только начали показывать позитивные признаки в августе, впервые в этом году, при этом розничные продажи выросли на 0,5% в годовом выражении, подчеркивает Тео. Потребительские расходы ранее оставались вялыми, несмотря на то, что правительство сдерживало распространение вируса COVID-19, поскольку потребители были более осторожны с учетом высокой занятости и глобальной неопределенности. "Фискальная политика, проводимая с целью увеличения потребительских расходов, теперь, похоже, приносит свои плоды, хотя темпы восстановления остаются медленными, - резюмирует аналитик банка. - Правительство Китая еще может реализовать меры стимулирования и/или поощрения внутреннего потребления, но в меньшем масштабе".