SberCIB повысил оценку акций Мосбиржи на 7%, оставив рейтинг "держать"

SberCIB повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 7% - до 160 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

Аналитики SberCIB повысили для "Мосбиржи" прогнозы прибыли в связи с тем, что обороты биржевых торгов за 9 месяцев 2020 года оказались больше, чем ожидалось, а ЦБ РФ сделал паузу в снижении ставок.

По мнению экспертов, акции биржи - это устойчивый защитный актив на фоне рисков, связанных со второй волной COVID-19 и изменениями налогообложения в России.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 152,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 151,2 рубля за штуку.