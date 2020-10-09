JPMorgan снизил рекомендацию для ADS Qiwi до "нейтрально"

JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с "выше рынка" до "нейтрально", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $21 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $25,01 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $17,48 за штуку.