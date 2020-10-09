Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 77 - 78,5 руб./$1 и 90 - 91,5 руб./EUR1 - УБРиР

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 77 - 78,5 руб./$1 и 90 - 91,5 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Эта неделя прошла достаточно спокойно как для финансовых рынков, так и для геополитической арены, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - В США продолжается политическая гонка, президент Трамп выздоровел. Цены на нефть марки Brent опускались ниже 40 долларов за баррель, но к концу недели вновь восстановилась до прежнего, комфортного для рынка уровня. 7 октября Центробанк РФ продал валюту на 8,6 млрд рублей, что помогло снизить волатильность рубля. На этом фоне курс доллара по отношению к рублю опустился ниже границ, которые мы обозначали неделю назад. На следующую неделю прогноз нейтральный: 77-78,5 рублей за доллар, 90-91,5 рублей за евро. Таким образом, можно говорить о том, что рубль вновь начал укрепляться и те валютные курсы, которые мы наблюдали в конце сентября, скорее всего, останутся верхней границей всего второго полугодия".