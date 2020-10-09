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09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
Позитивные факторы, влияющие на рынок нефти в данное время, преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь средне- и долгосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. "Ключевыми факторами поддержки остаются выпадающие производственные мощности из-за урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии, - отмечает Галактионов. - Также в четверг рынок поддержало оптимистичное высказывание генсекретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо, который заявил, что "худшее уже позади". ОПЕК надеется, что рынок нефти будет "очень здоровым" в IV квартале 2020г". Между тем на более долгосрочном горизонте ситуация на рынке складывается, по мнению эксперта, не радужная. В своем отчете World oil market 2020 ОПЕК пересмотрел прогнозы по спросу на нефть до 2030 г. в сторону понижения. Аналогичные пересмотры делают и другие аналитические дома. По оценке Bloomberg, мировые запасы нефти в настоящий момент на 220 млн баррелей выше среднего показателя за 5 лет. В условиях более низких темпов роста потребления эти запасы могут оказывать ощутимое давление на рынок, не позволяя ценам существенно вырасти. "Нефтедобытчики Мексиканского залива, где добывается 17% всей нефти США, к сегодняшнему дню эвакуировали 279 морских объектов, приостановив добычу 1,69 млн б/с нефти и 1,67 млрд куб. футов газа (около 92% и 62% добычи в регионе соответственно). По прогнозам, к выходным ураган может обрушиться на побережье Луизианы. Часть прибрежных НПЗ уже готовятся к эвакуации. Всего на побережье сосредоточено 45% мощностей США по переработке нефти и 51% мощностей по переработке природного газа", - отмечает Галактионов. Если ураган не нанесет существенного урона действующей инфраструктуре, то его эффект для отрасли будет временным, и уже на следующей неделе предприятия вернутся в нормальный режим работы, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций". Статистика по запасам нефти за эту и следующую неделю может быть искажена из-за влияния урагана. Также эксперт указывает, что в Норвегии из-за забастовки рабочих была приостановлена добыча 330 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых около 80 000 баррелей в день приходится на нефть. Если забастовка не прекратится, то к 14 октября объем сокращений может увеличится почти втрое и достигнет 25% от всей добычи страны (около 0,97 млн баррелей нефтяного эквивалента). По оценке Reuters, из этого объема около 70% будет приходится на сырую нефть и сжиженный природный газ. На пятницу назначены переговоры между профсоюзом Lederne и Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) при содействии государственного посредника. Если стороны смогут договориться, то приостановки добычи удастся избежать. По мнению Галактионова, для краткосрочной динамики нефти это будет негативный сценарий.
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