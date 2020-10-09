Покупка разработчика мобильных игр Deus Craft в перспективе может повысить стоимость Mail.ru Group - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что покупка разработчика мобильных игр Deus Craft в перспективе может повысить стоимость Mail.ru Group, и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mail.ru Group, говорится в обзоре инвестбанка.

Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов считает сделку позитивной для Mail.ru Group: "Во-первых, мы полагаем, что в ближайшие годы игровой сегмент будет одним из основных драйверов роста Mail.ru, и видим связанный с этим значительный потенциал, обусловленный большими размерами данного рынка. Во-вторых, заключение данной сделки говорит о том, что Mail.ru Group видит предлагаемые рынком возможности для развития своего основного бизнеса и готова тратить на это средства от недавнего размещения акций и конвертируемых облигаций. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Mail.ru Group на горизонте 12 месяцев составляет 35 долл., что предполагает 27%-ю ожидаемую полную доходность, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию "покупать"".

Mail.ru Group не раскрывает текущие показатели выручки или рентабельности Deus Craft, но отмечает, что консолидация студии в октябре окажет небольшой негативный эффект на общую EBITDA компании, отмечает Беспалов. Основной на сегодняшний день продукт Deus Craft, мобильная игра Grand Hotel Mania, вышла в июле 2020 г.

По данным Mail.ru Group, в течение ближайшего года разработчик планирует вывести на рынок еще две игры для мобильных устройств. Офисы Deus Craft расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а штат сотрудников составляет более 70 человек. Во 2к20 игровой сегмент генерировал около 40% совокупной выручки Mail.ru Group.

"Покупка Deus Craft хорошо вписывается в стратегию развития игрового бизнеса группы, предполагающую как органический рост, так и покупку новых активов с акцентом на сегменте игр для мобильных устройств и расширении международного присутствия. В частности, по планам компании, к 2022 г. доля мобильного игрового контента в ее совокупной выручке должна превысить 80%, и такой же доли должна достичь выручка от продаж на зарубежных рынках (против 69% и в том и в другом случае в 2019 г.). По данным Mail.ru Group, в сентябре свыше 50% выручки Grand Hotel Mania пришлось на рынок США. На наш взгляд, при условии выхода Deus Craft на целевые показатели выручки (15 млн долл. в месяц) и положительную EBITDA (после окончания периода активного продвижения игр) в перспективе данная сделка приведет к созданию дополнительной стоимости для акционеров Mail.ru Group", - заключает аналитик "ВТБ Капитала".

Mail.ru Group объявила о покупке 51% акций разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft. Сумма сделки составит 49 млн долл., включая 35 млн долл., которые будут выплачены в апреле 2021 г. при условии, что к концу 1к21 выручка Deus Craft составит не менее 15 млн долл. в месяц.