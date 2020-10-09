.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Покупка разработчика мобильных игр Deus Craft в перспективе может повысить стоимость Mail.ru Group - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 октября 2020 года 11:56
Покупка разработчика мобильных игр Deus Craft в перспективе может повысить стоимость Mail.ru Group - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" считают, что покупка разработчика мобильных игр Deus Craft в перспективе может повысить стоимость Mail.ru Group, и подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mail.ru Group, говорится в обзоре инвестбанка. Аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов считает сделку позитивной для Mail.ru Group: "Во-первых, мы полагаем, что в ближайшие годы игровой сегмент будет одним из основных драйверов роста Mail.ru, и видим связанный с этим значительный потенциал, обусловленный большими размерами данного рынка. Во-вторых, заключение данной сделки говорит о том, что Mail.ru Group видит предлагаемые рынком возможности для развития своего основного бизнеса и готова тратить на это средства от недавнего размещения акций и конвертируемых облигаций. Рассчитанная нами прогнозная цена акций Mail.ru Group на горизонте 12 месяцев составляет 35 долл., что предполагает 27%-ю ожидаемую полную доходность, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию "покупать"". Mail.ru Group не раскрывает текущие показатели выручки или рентабельности Deus Craft, но отмечает, что консолидация студии в октябре окажет небольшой негативный эффект на общую EBITDA компании, отмечает Беспалов. Основной на сегодняшний день продукт Deus Craft, мобильная игра Grand Hotel Mania, вышла в июле 2020 г. По данным Mail.ru Group, в течение ближайшего года разработчик планирует вывести на рынок еще две игры для мобильных устройств. Офисы Deus Craft расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а штат сотрудников составляет более 70 человек. Во 2к20 игровой сегмент генерировал около 40% совокупной выручки Mail.ru Group. "Покупка Deus Craft хорошо вписывается в стратегию развития игрового бизнеса группы, предполагающую как органический рост, так и покупку новых активов с акцентом на сегменте игр для мобильных устройств и расширении международного присутствия. В частности, по планам компании, к 2022 г. доля мобильного игрового контента в ее совокупной выручке должна превысить 80%, и такой же доли должна достичь выручка от продаж на зарубежных рынках (против 69% и в том и в другом случае в 2019 г.). По данным Mail.ru Group, в сентябре свыше 50% выручки Grand Hotel Mania пришлось на рынок США. На наш взгляд, при условии выхода Deus Craft на целевые показатели выручки (15 млн долл. в месяц) и положительную EBITDA (после окончания периода активного продвижения игр) в перспективе данная сделка приведет к созданию дополнительной стоимости для акционеров Mail.ru Group", - заключает аналитик "ВТБ Капитала". Mail.ru Group объявила о покупке 51% акций разработчика игр для мобильных устройств Deus Craft. Сумма сделки составит 49 млн долл., включая 35 млн долл., которые будут выплачены в апреле 2021 г. при условии, что к концу 1к21 выручка Deus Craft составит не менее 15 млн долл. в месяц.
.
09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
Нефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
Позитивные факторы, влияющие на рынок нефти в данное время, преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь средне- и долгосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир... читать дальше
.09 октября 2020 года 11:14
Аналитики SberCIB полагают, что во второй половине торгов пятницы рубль может отступить до 77,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале. Укрепление китайского юаня поддерживает валюты развивающихся рынков: рубль приближается к отметке 77 руб./$1. Эксперты SberCIB считают его дальнейшее... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:26
Рынок ждет одобрения нового пакета стимулирующих мер, и если этого не произойдет, все обернется очередной коррекцией, отмечается в комментарии ITI Capital. S&P 500 в четверг вырос на 0,8%, до 3446,83 п., максимума с 3 сентября, напоминают аналитики инвесткомпании. Dow Jones поднялся на 0,4%, до... читать дальше
.09 октября 2020 года 10:07
Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии создают краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "С точки зрения фундаментала, мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне... читать дальше
.09 октября 2020 года 09:19
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом. читать дальше
.08 октября 2020 года 18:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:06
Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.