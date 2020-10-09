Среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Краткосрочная волатильность курса рубля вполне возможна, но среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест".

Курс USD/RUB прошел важную техническую зону 77,40-77,50 руб./$1, открывая дорогу для дальнейшего роста в направлении отметки 76 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Фактор ожидаемой конвертации дивидендов Сбербанка до 14 октября способен отсрочить или частично сократить более выраженный рост рубля, однако затем на рынке могут появиться экспортеры в преддверии налоговых выплат, что окажет рублю поддержку, указывает специалист "ЛОКО-Инвест".

"Также напомним, что, по последним данным CFTC, спекулянты удерживали чистый "шорт" по рублю, закрытие которого может также объяснять рост рубля в четверг. Наконец, новости о том, что санкции ЕС в связи с делом Навального могут быть нацелены только на физлиц и один исследовательский институт, явно позитивны для рубля и российских активов. Свой взгляд на рубль не меняем: краткосрочная волатильность курса вполне возможна, в том числе из-за глобальных факторов, но среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1", - пишет Полевой.