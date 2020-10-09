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09 октября 2020 года 11:26
Среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Краткосрочная волатильность курса рубля вполне возможна, но среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Курс USD/RUB прошел важную техническую зону 77,40-77,50 руб./$1, открывая дорогу для дальнейшего роста в направлении отметки 76 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Фактор ожидаемой конвертации дивидендов Сбербанка до 14 октября способен отсрочить или частично сократить более выраженный рост рубля, однако затем на рынке могут появиться экспортеры в преддверии налоговых выплат, что окажет рублю поддержку, указывает специалист "ЛОКО-Инвест". "Также напомним, что, по последним данным CFTC, спекулянты удерживали чистый "шорт" по рублю, закрытие которого может также объяснять рост рубля в четверг. Наконец, новости о том, что санкции ЕС в связи с делом Навального могут быть нацелены только на физлиц и один исследовательский институт, явно позитивны для рубля и российских активов. Свой взгляд на рубль не меняем: краткосрочная волатильность курса вполне возможна, в том числе из-за глобальных факторов, но среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1", - пишет Полевой.
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09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
Нефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
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.09 октября 2020 года 11:14
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.09 октября 2020 года 10:26
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.09 октября 2020 года 10:07
Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии создают краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "С точки зрения фундаментала, мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне... читать дальше
.09 октября 2020 года 09:19
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом. читать дальше
.08 октября 2020 года 18:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:06
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