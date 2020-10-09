Рубль может отступить к 77,6 руб./$1 во второй половине торгов пятницы - SberCIB

Аналитики SberCIB полагают, что во второй половине торгов пятницы рубль может отступить до 77,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале.

Укрепление китайского юаня поддерживает валюты развивающихся рынков: рубль приближается к отметке 77 руб./$1. Эксперты SberCIB считают его дальнейшее укрепление маловероятным – ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается, поэтому инвесторы могут сократить позиции в валютах развивающихся рынков, опасаясь осложнения ситуации за выходные. В результате во второй половине дня в пятницу рубль может отступить до 77,6 руб./$1.

По мнению аналитиков SberCIB, в пятницу котировки нефти марки Brent, скорее всего, вернутся к максимуму в $43,8/барр., зафиксированному 18 сентября. В США ожидается, что ураган “Дельта” достигнет побережья Луизианы, и в Мексиканском заливе остановлены добывающие мощности США объемом 1,7 млн барр./сутки. В Норвегии продолжается забастовка нефтяников, инвесторы ждут итогов встреч руководства компаний с представителями профсоюзов.

Локальные инвесторы покупают ОФЗ на фоне общего позитива. Специалисты SberCIB полагают, что в пятницу в первой половине дня доходности ОФЗ могут снизиться на 2-3 б. п., но дальнейшее снижение маловероятно и даже не исключена коррекция.