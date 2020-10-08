"ВТБ Мои Инвестиции" повышает прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 за баррель

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария: пессимистичный - $40, основной - $50, оптимистичный - $63. "Соглашение ОПЕК+ остается ключевым фактором, поддерживающим цены на нефть. К негативному сценарию может привести преждевременный отказ от ограничений на добычу нефти со стороны ОПЕК+", - отмечается в обзоре "ВТБ Мои Инвестиции" .