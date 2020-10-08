BofA понизил оценку ADR Норникеля на 8%, но оставил рейтинг "покупать"

Bank of America (BofA) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $36 до $33 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,7 за штуку.