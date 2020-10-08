Перспективы доллара могут не проясниться до дня выборов президента США в ноябре - Saxo Bank

Перспективы доллара могут не проясниться до самого дня выборов президента США в ноябре 2020 года, говорится в комментарии Saxo Bank.

Судя по рисковым настроениям, рынок надеется, что договоренность о новом стимулировании в США будет достигнута до выборов, отмечает главный валютный стратег Джон Харди. Но времени осталось очень мало, и хотя Трамп уже предложил некоторые ограниченные меры, демократы пока не проявляют признаков смягчения.

"Доллар США в среду вечером был ближе к уровню поддержки, чем сейчас, и трудно понять, что с ним будет теперь. С одной стороны, Байден и Харрис явно набирают отрыв в опросах, и даже спорные штаты - Пенсильвания и Флорида (где в 2016 году победил Трамп) - показывают всё большее преимущество демократов. Это благоприятно для USD в том смысле, что выборы могут пройти достаточно гладко, без споров, которые начались бы при близких результатах кандидатов", - пишет Харди.

Но при этом специалист Saxo Bank указывает, что в долгосрочной перспективе правление Байдена считается для доллара негативным, так как более вероятны высокие траты на основании "современной денежной теории" (MMT) и рост налогов.

"Так стоит ли фондовым рынкам праздновать спокойные выборы, если за ними следуют долгосрочная инфляция и повышение налоговой нагрузки? Возможно, участники рынка просто предпочитают акции облигациям на случай роста инфляции при нежелании ФРС поднимать ставки. В пользу USD может работать надежда, что Байден покажет больше финансовой ответственности, чем Трамп, обеспечивая свои траты, в том числе поднятием налогов. Впрочем, я сомневаюсь, что это соображение вызвало значительные торговые потоки; скорее трейдеры выжидают, смогут ли демократы вернуть себе Сенат - это единственная возможность увидеть "свет" для внутриполитической программы Байдена. Не исключено, что до самого дня выборов перспективы USD не прояснятся", - заключает Харди.