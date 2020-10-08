"ВТБ Мои Инвестиции" изменил взгляд на рынок акций РФ с нейтрального на позитивный

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" изменили взгляд на фондовый рынок РФ с "нейтрального" на "позитивный" и предлагают свой список топ-акций, сообщается в обзоре.

"Среди российских акций мы предпочитаем "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" прив. в нефтегазовом секторе, "Северсталь" и НЛМК в металлургии, Сбербанк в финансовом секторе, X5 Retail Group в потребительском секторе", - указывают специалисты..

"ВТБ Мои Инвестиции" улучшил свой взгляд на нефтяные компании на горизонте 12 месяцев на фоне нового прогноза цен на нефть, но сохраняет умеренной оценку на 4К20 из-за возможных налоговых изменений.

"Роснефть": меньший негативный эффект от предлагаемых налоговых изменений; выкуп акций на сумму 2 млрд долларов США (на 29.09.2020 г. выполнено 13% программы); бенефициар низких ставок; 6,5% дивидендная доходность 2021 г. (на основе выплаты 50% чистой прибыли).

"Сургутнефтегаз" прив.: 18,7% дивидендная доходность 2020 г. на фоне слабого рубля (базовый сценарий -74 руб. на конец периода).

"Мы сохраняем позитивный взгляд на стальной сектор, который постепенно восстанавливается вместе со спросом в Китае, при этом цены на сталь превышают ожидания из-за значительного стимулирования в промышленных секторах. Мы предпочитаем компании с экспортно-ориентированными бизнес-моделями и возможностью быстро переключаться между внутренним и экспортным рынками", - указывают аналитики.

НЛМК: щедрая дивидендная политика (100% свободного денежного потока); 11% дивидендная доходность 2020 г., 12% дивидендная доходность 2021 г.

"Северсталь": бенефициар повышения цен на железную руду; выплата дивидендов в размере 100% свободного денежного потока; 12% дивидендная доходность 2020 г., 12,7% дивидендная доходность 2021 г.

Также специалисты обращают внимание, что кредитные каникулы заканчиваются в октябре, в результате чего будет больше понимания относительно качества активов в секторе финансов.

Сбербанк: сильные фундаментальные характеристики; высокий уровень капитала (CET1 14,8%); соблюдение дивидендной политики (выплата 50% от чистой прибыли); объявление новой трехлетней стратегии в декабре.

"Повышенный спрос в потребительском секторе может нормализоваться в 4 квартале, в то время как крупнейшие продовольственные сети, вероятно, продолжат извлекать выгоду из завоеванной доли рынка во время карантина и улучшения маржи", - предполагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

X5 Retail Group: лучше позиционируется в случае перехода потребителей на более дешевые товары благодаря программе лояльности; улучшение прибыльности в 1П20 выглядит устойчивым; ускорение развития онлайн сегмента может быть объявлено на Дне Инвестора (27 октября); 5,6% дивидендная доходность 2020 г.