.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" тренда - ВТБ Мои Инвестиции
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 октября 2020 года 15:30
Происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" тренда - ВТБ Мои Инвестиции
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" рынка, поскольку ожидают нормализации экономической активности, сообщается в их обзоре. Специалисты считают, что октябрь может стать достаточно сложным месяцем для рынков капитала, не только из-за исторически плохой доходности в этом месяце, но и по ряду других причин: - Компании начнут публиковать свои финансовые результаты за 3 квартал. Учитывая ослабление мер фискального стимулирования, которое началось в августе, возможно, в этом квартале будет меньше положительных сюрпризов, чем было кварталом ранее. - Инвесторы будут более сфокусированы на рисках связанных с результатами президентских выборов в США. - Большинство крупных стран, таких как США и Китай, вряд ли объявят о новых значительных фискальных стимулах за этот период. - ФРС США, вероятно, "поставит на паузу" обсуждение новых мер поддержки экономики. Большинство других центральных банков также завершили цикл смягчения и, вероятно, также "возьмут паузу" в отношении дальнейших действий "Мы ожидаем, что происходящее на рынке является рыночной коррекцией, а не началом "медвежьего" рынка, поскольку мы ожидаем нормализации экономической активности", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". По их мнению, становится очевидным, что системы здравоохранения сейчас более эффективно справляются с новыми вспышками распространения вируса, а к лету 2021 года будут одна или несколько эффективных вакцин. Монетарная политика остается стимулирующей, и существует не так много достойных альтернатив инвестициям в акции, исходя из целей обеспечения текущего дохода и защиты от инфляции, отмечают эксперты. После президентских выборов в США инвесторы начнут учитывать в своих ожиданиях значимые меры фискального стимулирования, которые вступят в силу в начале 2021 года. Инвесторам стоит быть готовыми к покупке акций в течение октября, чтобы вынести наибольшую выгоду из текущей коррекции, полагают в "ВТБ Мои Инвестиции".
.
08 октября 2020 года 18:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:06
Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д... читать дальше
.08 октября 2020 года 16:19
Перспективы доллара могут не проясниться до самого дня выборов президента США в ноябре 2020 года, говорится в комментарии Saxo Bank. Судя по рисковым настроениям, рынок надеется, что договоренность о новом стимулировании в США будет достигнута до выборов, отмечает главный валютный стратег Джон... читать дальше
.08 октября 2020 года 15:01
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено - Julius Baer
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в... читать дальше
.08 октября 2020 года 13:05
Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:51
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital. Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:42
Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:15
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой... читать дальше
.08 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо растут в четверг. читать дальше
.08 октября 2020 года 09:05
Нефть марки Brent в четверг может пытаться идти выше $42/барр. на поддержке урагана "Дельта", который идет на Мексиканский залив, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.