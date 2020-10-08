Происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" тренда - ВТБ Мои Инвестиции

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" рынка, поскольку ожидают нормализации экономической активности, сообщается в их обзоре.

Специалисты считают, что октябрь может стать достаточно сложным месяцем для рынков капитала, не только из-за исторически плохой доходности в этом месяце, но и по ряду других причин:

- Компании начнут публиковать свои финансовые результаты за 3 квартал. Учитывая ослабление мер фискального стимулирования, которое началось в августе, возможно, в этом квартале будет меньше положительных сюрпризов, чем было кварталом ранее.

- Инвесторы будут более сфокусированы на рисках связанных с результатами президентских выборов в США.

- Большинство крупных стран, таких как США и Китай, вряд ли объявят о новых значительных фискальных стимулах за этот период.

- ФРС США, вероятно, "поставит на паузу" обсуждение новых мер поддержки экономики. Большинство других центральных банков также завершили цикл смягчения и, вероятно, также "возьмут паузу" в отношении дальнейших действий

"Мы ожидаем, что происходящее на рынке является рыночной коррекцией, а не началом "медвежьего" рынка, поскольку мы ожидаем нормализации экономической активности", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

По их мнению, становится очевидным, что системы здравоохранения сейчас более эффективно справляются с новыми вспышками распространения вируса, а к лету 2021 года будут одна или несколько эффективных вакцин.

Монетарная политика остается стимулирующей, и существует не так много достойных альтернатив инвестициям в акции, исходя из целей обеспечения текущего дохода и защиты от инфляции, отмечают эксперты.

После президентских выборов в США инвесторы начнут учитывать в своих ожиданиях значимые меры фискального стимулирования, которые вступят в силу в начале 2021 года.

Инвесторам стоит быть готовыми к покупке акций в течение октября, чтобы вынести наибольшую выгоду из текущей коррекции, полагают в "ВТБ Мои Инвестиции".