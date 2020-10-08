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08 октября 2020 года 15:01
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено - Julius Baer
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в обеих палатах Конгресса выглядит все более вероятным. На взгляд эксперта, решительная победа демократов увеличит вероятность полномасштабной программы налогово-бюджетного стимулирования, которая поддержит акции и компенсирует более высокие корпоративные налоги. Такой сценарий может привести к краткосрочному ослаблению на рынках, но он будет нейтральным с точки зрения 12-месячной перспективы. "Лидирующие позиции Джо Байдена в опросах продолжили укрепляться после заражения президента Дональда Трампа COVID-19, - комментирует Ланг. - Даже сценарий большинства в Конгрессе больше не кажется демократам невозможным. Решительная победа демократов позволит Байдену осуществить далеко идущие реформы. В этом случае вероятность частичного отказа от налоговой реформы Дональда Трампа возрастает. По нашим расчетам, это может привести к падению прибыли компаний из списка S&P 500 до 10%. С другой стороны, Джо Байден планирует инвестировать в общей сложности 2 трлн долл. США в течение следующих четырех лет в инфраструктурные проекты. В то же время минимальная заработная плата будет повышена с нынешних 7,25 долл. США в час до 15 долл. США". Эти меры, по мнению аналитика Julius Baer, должны в значительной степени компенсировать негативное влияние на прибыль компаний США. "На этом фоне мы не считаем победу Джо Байдена на выборах в сочетании с демократическим большинством в обеих палатах Конгресса как негативный сценарий для фондовых рынков. В частности, такое развитие событий станет благоприятным для сегмента возобновляемых источников энергии, а также акций промышленных и потребительских компаний. В то же время, всеобъемлющая победа демократов будет иметь негативные последствия для банков, фармацевтических и нефтяных компаний. В целом мы считаем, что значение результатов выборов для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено", - заключает Патрик Ланг.
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