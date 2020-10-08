Снижение волатильности позволяет рассчитывать на укрепление рубля до 77 руб./$1 - SberCIB

Волатильность рубля снижается, что позволяет рассчитывать на его краткосрочное укрепление до 77 руб./$1, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB.

"Продолжающееся снижение волатильности рубля повышает его привлекательность для иностранных инвесторов, что на фоне позитивной динамики глобальных рынков может позволить ему краткосрочно укрепиться до 77. Впрочем, к концу октября рубль может испытать давление на фоне высокого спроса на валюту, связанного с конвертацией дивидендов", - указывают аналитики SberCIB.