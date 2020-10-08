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08 октября 2020 года 14:18
Снижение волатильности позволяет рассчитывать на укрепление рубля до 77 руб./$1 - SberCIB
Волатильность рубля снижается, что позволяет рассчитывать на его краткосрочное укрепление до 77 руб./$1, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB. "Продолжающееся снижение волатильности рубля повышает его привлекательность для иностранных инвесторов, что на фоне позитивной динамики глобальных рынков может позволить ему краткосрочно укрепиться до 77. Впрочем, к концу октября рубль может испытать давление на фоне высокого спроса на валюту, связанного с конвертацией дивидендов", - указывают аналитики SberCIB.
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08 октября 2020 года 18:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:06
Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д... читать дальше
.08 октября 2020 года 16:19
Перспективы доллара могут не проясниться до самого дня выборов президента США в ноябре 2020 года, говорится в комментарии Saxo Bank. Судя по рисковым настроениям, рынок надеется, что договоренность о новом стимулировании в США будет достигнута до выборов, отмечает главный валютный стратег Джон... читать дальше
.08 октября 2020 года 15:01
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено - Julius Baer
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в... читать дальше
.08 октября 2020 года 13:05
Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:51
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital. Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:42
Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:15
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой... читать дальше
.08 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо растут в четверг. читать дальше
.08 октября 2020 года 09:05
Нефть марки Brent в четверг может пытаться идти выше $42/барр. на поддержке урагана "Дельта", который идет на Мексиканский залив, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения... читать дальше
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