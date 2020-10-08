SberCIB составил портфель корпоративных рублёвых облигаций с низким уровнем риска

SberCIB составил портфель высококачественных рублевых облигаций c кредитным рейтингом не ниже BB+ / Ba1, средняя доходность портфеля до погашения составляет 5,7%, средняя дюрация – 2,4 года, говорится в материале SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB.

"После снижения ключевой ставки ЦБ до исторического минимума корпоративные облигации крупнейших эмитентов сейчас достаточно привлекательны по доходности, - отмечают аналитики SberCIB . - В текущих рыночных условиях в рамках защитной стратегии особого внимания заслуживают облигации с относительно невысокой дюрацией — рыночная оценка более длинных выпусков не компенсирует риски, связанные с геополитикой и заимствованиями Минфина".

Учитывая эти факторы, эксперты SberCIB составили портфель высококачественных облигаций c кредитным рейтингом не ниже BB+ / Ba1. Подборка бумаг удовлетворяет критериям ликвидности и диверсификации – девять выпусков представляют четыре сектора экономики. Средняя доходность портфеля до погашения составляет 5,7%, средняя дюрация – 2,4 года.

Название: Ставка купона: Дата погашения: Доходность к погашению:

Росбанк БО-4 9,0% 31.01.22 5,4%

Трансефть БО-9 7,2% 21.02.22 5,3%

ГПБ - 2 9,0% 13.06.22 5,4%

Альфа-Банк - 5 7,9% 11.08.22 5,8%

Мегафон БО-3 7,9% 03.10.22 5,2%

Ростелеком -3-1 6,3% 14.02.23 5,6%

МТС-9 8,6% 14.10.24 6,0%

ГазпНефть-4-1 7,7% 12.12.24 6,1%

РЖД-17-1 6,8% 03.11.25 6,1%