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08 октября 2020 года 13:52
"ВТБ Мои Инвестиции" добавил Dollar General в ТОП-10 акций США, убрав из него AutoZone
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, добавив Dollar General и убрав из него AutoZone, тем самым сохранив большую часть портфеля без изменений в ожидании реализации потенциала выбранных бумаг в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы исключаем из портфеля акции AutoZone, которые с момента включения в портфель выросли на 4,4%. У нас остается долгосрочно позитивный взгляд на Autozone, но мы предпочитаем зафиксировать прибыль после сильной сентябрьской отчетности за последний квартал. Мы сохраняем 20%-ную экспозицию на потребительский сектор и включаем в подборку акции американской розничной сети Dollar General", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Компания Dollar General стала одним из бенефициаров введенных карантинных мер и даже после снятия ограничений демонстрирует опережающие темпы роста выручки при сохранении высокой рентабельности. Несмотря на внушительную динамику с начала года, акции продолжают торговаться с дисконтом к ближайшим конкурентам и, на взгляд экспертов инвестбанка, сохраняют потенциал для дальнейшего роста. Новый состав ТОП-10 акций США: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход: Activision Blizzard Inc 0,6% 19,5% Dollar General Corp 0,7% 4,5% Boston Scientific Corp 0,0% 16,0% Corteva Inc 1,8% 4,3% Foot Locker Inc 1,9% -11,1% JPMorgan Chase & Co 3,7% 15,9% Lumentum Holdings Inc 0,0% 28,0% Newmont Corp 1,6% 21,2% NortonLifeLock Inc 2,3% 13,3% NRG Energy Inc 4,1% 38,8% Индекс S&P 500 1,7% 9,6%
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Компании упоминаемые в новости: JPMorgan Chase & Co, NortonLifeLock, NRG Energy Inc., Newmont Corp, Activision Blizzard, Boston Scientific Corp, Dollar General Corp, Foot Locker, Lumentum Holdings, Corteva
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08 октября 2020 года 18:56
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Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено - Julius Baer
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.08 октября 2020 года 13:05
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.08 октября 2020 года 09:35
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.08 октября 2020 года 09:05
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